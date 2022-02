Ye: Kim denkt dat ik haar wil laten vermoorden

In drie volledig in hoofdletters geschreven berichten op Instagram haalt West opnieuw uit naar zijn ex. In het tweede bericht van de reeks schrijft de rapper dat Kim hem er zaterdag van heeft beticht ’a hit out on her’ te hebben, wat zoveel betekent als dat hij een prijs op haar hoofd zou hebben gezet. „Dit soort ideeën kunnen er daadwerkelijk voor zorgen dat iemand achter de tralies belandt, want dit soort spelletjes worden er gespeeld met de levens van zwarte mannen”, waarschuwt Ye, zoals de rapper tegenwoordig heet. Overigens levert hij geen bewijs dat Kardashian dit werkelijk heeft gezegd.

De berichtenreeks volgt op een ruzie die afgelopen week ontstond over onder meer het TikTok-gebruik van dochter North West. Kanye deelde in het openbaar dat hij dat niet fijn vindt dat hun kind zonder zijn toestemming op TikTok verschijnt. Daarop reageerde Kim met een verklaring waarin ze onder meer stelde dat het feit dat hij haar steeds in het openbaar aanvalt schadelijker is dan de TikTok-filmpjes van North. Dat zij zich in deze verklaring opstelde als „de primaire verzorger” van hun vier kinderen, schoot bij Kanye weer in het verkeerde keelgat. Hij beschuldigde Kim er vervolgens van de kinderen te hebben ontvoerd toen zij onlangs niet wilde delen waar het verjaardagsfeestje van hun andere dochter Chicago werd gevierd.

West en Kardashian liggen al enige tijd in scheiding. De afgelopen tijd heeft Ye meerdere malen gezegd dat hij hoopt op een hereniging, maar hij haalde in interviews en op sociale media ook enkele keren stevig uit naar zijn ex. Kardashian datet inmiddels al een tijdje met komiek Pete Davidson, terwijl Ye het sinds januari goed naar zijn zin lijkt te hebben met actrice Julia Fox.