’Chris Rock is niets gevraagd over verwijderen Will Smith uit zaal’

Packer zei vrijdag bij Good Morning America dat Smith niet uit de zaal gehaald is, omdat Rock dat niet wilde. Maar volgens Deadline klopt dat niet. Rock had tegen Packer gezegd dat hij geen aanklacht wilde indienen. Als hij dat wel deed, zouden agenten van het politiekorps van Los Angeles Smith hebben verwijderd en hem hebben aangehouden. Maar aan de komiek is nooit alleen gevraagd of hij wilde dat Smith uit het gebouw zou worden gezet.

De producent vertelde dat de agenten na de klap in gesprek gingen met Rock. De producent was bij dat gesprek en zegt dat hij er bij Rock op aandrong dat die de politie in ieder geval liet uitleggen wat zijn opties waren. „Daarna vroegen de agenten: ’Wilt u dat we actie ondernemen?’ en Rock zei: ’Nee’.”

„Het probleem met dit alles is dat de verantwoordelijkheid bij Rock is gelegd om Smith al dan niet te verwijderen”, schrijft Deadline. „En dat is niet het geval. Die vraag heeft Packer nooit aan Rock gesteld.”

De Academy kondigde woensdag aan dat de organisatie een disciplinaire procedure is gestart naar aanleiding van het incident. Smith hangt daarbij een schorsing of zelfs verwijdering uit de prestigieuze organisatie boven het hoofd.