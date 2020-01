Bram Krikke en Marieke Elsinga winnen weer RadioSter

De Zilveren RadioSter Vrouw ging opnieuw naar Marieke Elsinga (Qmusic), die de prijs vorig jaar ook al bemachtigde. De twee andere genomineerden waren Annemieke Schollaardt (NPO Radio2) en Amber Delil (SLAM!).

Qmusic won de Marconi Award voor beste radiozender.

Later op de donderdagavond wordt bekend wie de Gouden RadioRing mee naar huis mag nemen. Kanshebbers zijn de programma’s Veronica Inside, Somertijd (Radio 10), Mattie & Marieke (Qmusic), Ekdom in de Morgen (Radio 10) en Club Ondersteboven (SLAM!). Somertijd is voor het derde jaar op rij genomineerd.

Dit jaar dingen er geen radioprogramma’s van de publieke omroepen mee naar de publieksprijs, die vorig jaar werd gewonnen door Evers Staat Op (Radio 538).