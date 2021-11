Dochtertje Jan Dulles geboren

„Afgelopen nacht om 4:10 uur is onze dochter Lina geboren. Het was een voorspoedige bevalling maar ik heb weer met open mond en machteloos zitten kijken naar deze ‘oerklus’. Wat zijn vrouwen bovennatuurlijk sterk vergeleken met ons.”, schrijft hij bij een foto van het meisje. „Lina is een stevige gezonde meid van bijna 4 kilo. Moeder en kind maken het goed.”

Caroline was eigenlijk in december uitgerekend, maakte Jan Dulles eerder dit jaar bekend. Twee maanden geleden herdacht hij op Instagram hun dochtertje Donna. Zij zou op 13 september 1 jaar zijn geworden, maar overleed drie maanden na haar geboorte op 19 december aan een scheurtje in haar middenrif. Dulles liet weten haar ’elk uur van de dag’ te missen.