Amerikanen nemen Harry en Meghan op de hak

Naast de voorpagina’s van de Britse kranten is het besluit van prins Harry en Meghan ook onderwerp van gesprek in Amerika. Zo opent The New York Post donderdag de voorpagina met een afbeelding van het koppel en de hashtag #Megxit. De krant betitelt het besluit van de twee als een buitengewone actie. Op websites van Amerikaanse magazines als People en Time wordt ook volop over het nieuws van de hertog en hertogin van Sussex bericht.

Twitter

Op Twitter is de hashtag #Megxit trending. De hashtag wordt op het platform veelvuldig in verband gebracht met Meghans thuisland Amerika.