Harrison Ford kruipt nog eenmaal in huid Indiana Jones

„Lucasfilm is inmiddels in pre-productie van een nieuwe Indiana Jones-film. Harrison Ford keert terug om zijn iconische personage nog een keer mee op reis te nemen. Dit nieuwe avontuur is vanaf juli 2022 te zien”, luidde de boodschap. De film zal geregisseerd worden door James Mangold, die de voor een Oscar genomineerde film Ford v Ferrari regisseerde.

In 2016 was er al sprake van dat Ford terug zou keren als Indiana Jones, maar vanwege verschillende redenen werd de film steeds uitgesteld. In 2008 speelde hij voor het laatst de rol van de avontuurlijke archeoloog.