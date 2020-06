Waargebeurde Britse moordzaak in een nieuw licht

Mark Addy (r.) is brigadier Stan Jones in White house farm murders . Ⓒ Foto Kro-Ncrv

Oudere Britten herinneren zich de journaalbeelden: de politie die een afgelegen boerderij in het Britse Essex afschermt nadat er maar liefst vijf lijken uit één familie waren gevonden, waaronder twee zesjarige jongetjes. Een verschrikkelijke familietragedie die verfilmd is in het zesdelige White house farm murders.