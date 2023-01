’Prins Harry heeft veiligheid Charles in gevaar gebracht’

Volgens Davies zijn de gedetailleerde beschrijvingen die Harry heeft gegeven gevaarlijk. In zijn memoires, Spare, omschrijft Harry de ingang van Clarence House, hoe hij bij de oude kelder in Highgrove kon komen én de indeling van Balmoral in Schotland.

„Deze onthullingen baren mij grote zorgen en zullen dat waarschijnlijk ook doen bij het huidige team van prins Harry”, vertelt hij aan The Telegraph. „Het maakt de taak om hem te beschermen, privé of anderszins, problematisch. Alleen een dwaas zou dit soort details onthullen over de heiligdommen van het koningshuis.”

Hij vervolgt: „Historisch gezien zijn er altijd mensen geweest die hebben geprobeerd toegang te krijgen tot delen van koninklijke paleizen. Of het nu gaat om individuen met psychische problemen of terroristen, deze informatie kan erg nuttig zijn. Er is een reden waarom Buckingham Palace nooit details over zijn veiligheidsoperaties, groot of klein, bespreekt. Je zou nooit van iemand met zo’n grondige kennis van particuliere koninklijke residenties verwachten dat ze dergelijke informatie vrijgeven.”