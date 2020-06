Haperende concert Kensington week lang terug te kijken

Alle kaartkopers kunnen de link van het concert tot en met woensdag 24 juni opnieuw bekijken. De organisatie en het management van Kensington hebben iedereen gemaild met excuses voor de haperingen tijdens de stream.

Het was de eerste keer dat er vanuit Het Scheepvaartmuseum een concert via een livestream plaatsvond. „Alles is van tevoren uitvoerig getest”, laat Friendly Fire weten. „Helaas ervaarden we bij het begin van het concert toch haperingen in de stream, dit hebben we zo snel mogelijk opgelost en vanaf dat moment is de stream soepel verlopen.”

Volgens Friendly Fire staat er bij het eerstvolgende concert in Het Scheepvaartmuseum, dat van Duncan Laurence donderdagavond, een professioneel team klaar om technische problemen op te vangen. Ook Danny Vera, Krezip en Ilse DeLange treden de komende dagen nog op. „Het team staat op scherp om dit soort situaties te voorkomen.”