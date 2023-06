Nielson: ’Alles wat ik meemaak, vindt zijn weg naar mijn muziek’

„Ik denk dat het inherent is aan artiest zijn, dat je het soms allemaal iets te serieus gaat nemen allemaal”, zegt hij. „Ik heb de afgelopen jaren de andere kant van het leven meegemaakt. Maar ik wilde daarna weer meer plezier hebben. Zo ben ik ooit begonnen, dat mocht wel weer.”

Nielson kwam vanwege ontrouw in het nieuws afgelopen jaar en zegt dat hij denkt dat „alles wat ik meemaak uiteindelijk zijn weg vindt naar mijn muziek.” Maar over die periode hoeven we nog geen liedje te verwachten. „Dit album stond al wel een tijdje klaar, dus ik ben het afgelopen half jaar vooral bezig geweest met de productiekant van de liedjes.”

Levensfase

Nielson denkt dat je op het album - dat later dit jaar verschijnt - dan ook vooral „veel plezier hoort”. Al hoor je „ook een man van 33 die denkt ’wat is dit voor levensfase waarin ik mij bevind?’ En hoe ik mij voel en wie ik moet missen.” „Maar tegelijkertijd heb ik de behoefte om plezier te maken en te dansen.”

Daarmee geeft het album volgens Nielson een compleet beeld, waar hij zich voorheen iets meer richtte op het uitlichten van één element. „Ik heb albums gemaakt om mezelf te introduceren, om mezelf te bewijzen, om te laten zien ’dit kan ik allemaal’. Voorheen was dat een specifieke keuze. Maar je hoort hierop de mens die ik nu ben.”