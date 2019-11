Bridget: ’Ik ben verliefd’

Zaterdag werd bekend dat de relatie tussen André en zijn ex Monique Westenberg (41) definitief op de klippen is gelopen. Een dag later kwam André met een verklaring waarin hij liet weten dat hij contact heeft met Bridget Maasland. „We onderzoeken of we het leuk vinden samen”, zo stelde hij. Volgens Bridget was het nodig om hun prille liefde op deze manier naar buiten te brengen. „Als je met iemand datet en je bent allebei bekend, dan kan dat uitkomen terwijl ex-partners dat niet weten op voorhand. We wilden het vertellen voordat het via verhalen naar buiten zou komen.”

Tot grote onvrede van Bridget kon het nieuws rekenen op heftige reacties op sociale media. „Er is heel heftig en overdreven op gereageerd. Belachelijk, waar bemoei je je mee.”

Plagend vraagt Frank Dane of Bridget er een leuke drie maanden met André van gaat maken. De blondine staat er namelijk om bekend kortstondige relaties te hebben met (jonge) mannen. „Hij wordt op een gegeven moment ook dertig”, grapt sidekick Jelte van der Goot. „Nou dat duurt nog vijf jaar, dus dan hebben we nog even”, lacht Bridget.

