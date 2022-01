Goede daad uitgebaat in Iraanse film ’A hero’

Premium Cultuur

Oscarwinnaar Guillermo del Toro laat leugen regeren in ’Nightmare alley’

Bradley Cooper kan liegen als de beste in Guillermo del Toro’s Nightmare alley. „Een ’film noir’ weerspiegelt altijd de tijd waarin hij is gemaakt”, zegt de Mexicaanse Oscarwinnaar over het genre waar hij zich dit keer aan heeft gewaagd. „Dus al speelt het verhaal zich af in jaren 30 en 40 van de vo...