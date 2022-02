Premium Het beste van De Telegraaf

Dramaserie ’Inventing Anna’ toont web van bedrog door Russische immigrant Na Tinder Swindler nóg een oplichter op Netflix

Julia Garner als Anna Delvey in Inventing Anna. Ⓒ Foto NICOLE RIVELLI/NETFLIX

Een wereld waarin het geld tegen de plinten klotst en de champagne rijkelijk vloeit: Anna Delvey was jarenlang een graag geziene gast bij de elite in New York. Tot uitkwam dat zij een grote fantast was, die honderdduizenden euro’s uit andermans zak spendeerde. Verstrikt geraakt in haar leugens belandde zij achter de tralies. Netflix sloeg snel toe om het bizarre doch waargebeurde verhaal te verfilmen, met Inventing Anna als resultaat.