’Catherine werd gepest op de middelbare school’

Royals

Harry heeft zich nu ook woede van de Amerikanen op de hals gehaald

Prins Harry gaf in zijn interview met Oprah al blijk van weinig tact richting zijn familie en het Britse koningshuis. Later deed hij daar een schepje bovenop door zijn opvoeding door prins Charles af te kraken in een podcast. Maar nu heeft hij zichzelf nogmaals in de voet geschoten door in diezelfde...