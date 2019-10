Frans Duijts al 20 kilo afgevallen

„Veel mensen vragen hoe het nu met me gaat. Bedankt voor jullie interesse en steun! Ik heb een foto van voor en na mijn operatie naast elkaar gezet. Links is 123 kg en rechts is 103 kg. Op een paar ons na is er 20 kg af”, schrijft Frans naast de kiekjes.

Bekijk ook: Frans Duijts vijf dagen na operatie terug op het podium

Hij voegt daar aan toe: „Het belangrijkste is dat mijn bloedwaarden goed zijn! Ik hoef dus geen medicijnen meer te slikken.”

Halverwege augustus maakte Frans bekend onder het mes te gaan. Hij liet destijds aan RTL Boulevard weten: „Ik heb er goed over nagedacht of ik het al dan niet ging doen. Ik ben al jaren bezig met de strijd tegen de kilo’s.” Ook gaf hij aan dat het belangrijkste voor hem is om ’gezond oud te worden’.