Autohandelaar koopt én verkoopt Volvo ’met deuken’ waarmee de Meilandjes rondrijden

„Ik zag dat ding op Marktplaats”, zegt autohandelaar Hermeler, van Hebo Cars & Holiday. „De hele familie Meiland stond eromheen. Ik denk: ik doe eens voor de gein een bod erop. Sta ik te pinnen in de supermarkt in Hoorn, hangt ineens Martien Meiland aan de lijn. Of ik zijn auto wilde kopen.”

Hermeler reed naar Uithoorn om de oude Volvo V40 met ’deuken rondom’ voor 750 euro op te halen. De familie verbleef daar voor de opnames in een woning. „Voor ik het wist zat ik aan de keukentafel die auto over te schrijven. Allemaal camera’s erbij. Er werden opnames van gemaakt. Joh, ik verwacht er helemaal niks van hoor. Ik heb nog 70 auto’s staan, ik vond het wel humoristisch én het was voor het goede doel.”

Het geld wat hij ervoor betaalde, komt volgens Hermeler ten goede aan Stichting Babyspullen. „De opbrengst gaat bij mij ook weer door naar die stichting. Dan houden we dat in ere.”

Eerder was de familie Meiland voor opnames gesignaleerd in Wervershoof. Erica Meiland bevestigde toen dat dit voor opnames was, maar verwees naar de uitzendingen voor wat ze daar precies deden.

Chateau Bijstand is vanaf 7 maart te zien op SBS 6.