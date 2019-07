Nooit had deze Nederlandse ingenieur kunnen bevroeden dat zijn uitvinding een grote inspiratiebron zou worden voor één van de meest tot de verbeelding sprekende filmgenres: de duikbootthriller. Na klassiekers als Das boot, The hunt for Red October en Crimson tide kiest nu ook de Franse cinema het ruime sop met The wolf’s call.

Gouden Oren. Zo worden bij de Franse marine de matrozen genoemd die in onderzeeërs de sonar uitlezen. De geniale Chanteraide is zo’n Analist Akoestische Oorlogsvoering. Zijn gehoor is zó scherp dat hij aan de schroefbewegingen kan horen welke vijand er nadert. Hij kan zelfs vertellen hoeveel dolfijnen er meezwemmen. Wanneer Russische troepen samentrekken aan de zuidgrens met Finland, stuurt Frankrijk twee kernonderzeeërs naar de Oostzee. Meer dan ooit moet nu vertrouwd worden op Chanteraide’s gouden oor.

Stikbenauwde ruimtes, onzichtbare vijanden, hoogspanning tussen bemanningsleden; debuterend regisseur Antonin Baudry giet alle klassieke duikbootelementen in een geraffineerd en enerverend diepzeeavontuur over nucleaire oorlogsvoering. Vooral zijn weergave van de bevelketen binnen de Franse admiraliteit en de koortsachtige protocollen aan boord van de onderzeeërs, is zeer realistisch en meeslepend. Dat een onbenullig liefdesplotje en enkele onwaarschijnlijke verhaalwendingen de vaart van de film verstoren, zien we door de vingers. Want het sterk geacteerde The wolf’s call is vooral een uitstekende aanvulling op het duikbootgenre.