Swift roept magie van het leven in woorden

In zijn vorige roman Moeders Zondag beschreef Graham Swift een allesbepalende dag uit het bestaan van een Brits dienstmeisje. Een mensenleven gereduceerd tot vierentwintig uur. Geboorte, volwassenwording, liefde, werk en dood: alles wat ertoe doet, kwam in korte tijdspanne in dit verstilde boek voorbij. Ook in Hier zijn we, zijn nieuwste, hanteert Swift, de Booker Prize-winnaar van 1996, dit procedé.