Premium Het beste van De Telegraaf

’Herdenken is nu belangrijker dan ooit’ Hans Goedkoop dook in de oorlogsjeugd van Renate Rubinstein

Door Paola van de Velde Kopieer naar clipboard

Hans Goedkoop werkt al jaren aan een biografie van Renate Rubinstein. Ⓒ Marieke van der Velden

Tien jaar was Renate Rubinstein toen haar vader, op 10 juli 1940, thuis in Amsterdam werd gearresteerd door twee Duitse militairen. „Der Vati kommt bald wieder”, zei een van hen nog geruststellend tegen het meisje, dat later ’de koningin van de columns’ zou worden. Vanaf dat moment bewaarde het kind alle snoep die ze kreeg in een schoenendoos. Haar offer zou hem terugbrengen, zijn thuiskomst zou een feest zijn, ze gaf de hoop niet op.