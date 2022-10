Sarah Ferguson ’dankbaar’ voor carrièreswitch: ’Ik ben er trots op’

„Een herinnering dat je alles kunt worden wat je wil worden! Ik ben een nieuwe carrière begonnen op 62-jarige leeftijd, en ik ben er trots op”, schrijft Ferguson.

Haar debuutroman Her Heart for a Compass is in 2021 verschenen. Eind februari komt opvolger A Most Intriguing Lady uit. Tijdens het schrijven van die roman lag haar ex-man prins Andrew onder vuur door een misbruikzaak. Ferguson liet donderdag in gesprek met The Times weten het schrijven haar heeft geholpen om makkelijker door die periode heen te komen.

Ferguson was van 1986 tot 1996 getrouwd met Andrew.