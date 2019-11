Acteurskoppel Justin Hartley en Chrishell Stause gaan scheiden

Het lijkt er wel op dat de breuk vriendschappelijk is. De twee zouden al sinds juli uit elkaar zijn, maar verschenen sindsdien nog meerdere keren samen op de rode loper.

De 42-jarige acteur en de 38-jarige actrice stapten in oktober 2017 in het huwelijksbootje. Voor Justin was het zijn tweede huwelijk. Hij was eerder getrouwd met actrice Lindsay Korman, met haar heeft hij een dochter.