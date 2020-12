’Prins Andrew’s alibi én Virginia’s verklaring onderuit gehaald’

Ⓒ Getty Images

Het alibi van prins Andrew over waar hij was op de dag dat Virginia Giuffre stelt seks met hem te hebben gehad, ligt aan flarden. Dat meent althans Daily Mail op basis van een reconstructie waar hij die dag zou zijn geweest. De krant trekt echter ook de verklaring van Virginia in twijfel... Wat is er daadwerkelijk op 10 maart 2001 gebeurd?