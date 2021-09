Premium Het beste van De Telegraaf

Seriesblog Temptation island: love or leave – aflevering 4 Eerste relatie kapot in Temptation island: ’Wat een vieze beelden’

Door Patricia Cortie Kopieer naar clipboard

Donna (l.) wordt getroost door Monica Geuze. Ⓒ screenshot videoland

Drie dagen. Zo lang (of kort) heeft het geduurd voordat een van de relaties in rook is opgegaan in Temptation island: love or leave. Presentatrice Monica Geuze moest eraan te pas komen om een gebroken deelneemster te troosten. Ook de andere dames hebben een nare bijsmaak overgehouden aan hun eerste kampvuur. Daar gaan de vrijgezellen, dankzij alweer een sublieme twist, gretig op inspelen.