Derksen over ophef: ’Ik vond het niet eens zo’n heel slechte grap’

„Ik vond het trouwens nog niet eens zo’n heel slechte grap”, aldus Derksen in het AD. Dat een aantal sponsors van Veronica Inside zich heeft teruggetrokken, is voor de analyticus geen reden tot paniek. „Dit is weer een storm in een glas water die wel overwaait. Morgen is er weer een andere rel. Dat gaat vaker zo. Dan beginnen mensen drie dagen na ons programma te gillen. En denken commerciële jongens van bedrijven: wij kunnen niet achterblijven, maar ach, ik ga daar niet over.”

Bekijk ook: MOJO beraadt zich op samenwerking met Johan Derksen

Geen spijt

Heeft het VI-gezicht spijt van zijn grap?„Ik rijd al 22 jaar na de uitzending naar huis en soms heb ik weleens het idee: dat had ik beter niet kunnen zeggen - maar ik vond dit grapje eigenlijk niet eens zo heel slecht. Voor mijn doen hè. Die Akwasi is voortdurend in het nieuws met zijn geschreeuw en gejammer. En toen daar die verklede Zwarte Piet in beeld kwam – die speelde met zijn leven – zei ik: ’Weet je wel zeker dat het Akwasi niet is’.”

„En ach, dat kun je een slechte grap vinden, maar dat zal me een zorg zijn”, vervolgt hij. „Als je het hele programma hebt gezien, dan weet je dat wij afstand hebben genomen van het begrip racisme. Nu word je – omdat er een clipje van gemaakt is – weggezet als racist. Maar goed, de ene week ben ik homofoob, de andere week racist. Ik las ergens dat Akwasi het mentaal niet meer aankon en zich veertien dagen heeft opgesloten. Nou, ik kan je vertellen: ik ben er mentaal heel goed aan toe.”

Ondanks de ophef is Derksen nog niet gebeld door John de Mol. „We hebben vast laten leggen dat wij alles mogen zeggen en over iedereen mogen praten.”

Bekijk ook: Veronica steunt Johan Derksen na vermeend racisme