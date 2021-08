Virginia van Eck en vriendin gaan trouwen

„Wat een geweldige dag een dag om nooit te vergeten! Lieve Mandy vandaag ben jij mijn prinses om volgend jaar mijn koningin te worden!”, schrijft Virginia bij een aantal foto’s. „And she said yes! (...) My lovely Mandy do you wanna be my Queen?”

Vorig jaar werd bekend dat het huwelijk van Virginia en Peter Jan Rens was gestrand. Kort daarna maakte Virginia haar relatie met Mandy bekend. „Ik moest hem vertellen dat ik stapelgek ben op Mandy. Een vrouw dus”, vertelde ze destijds aan Privé. „Het was voor ons beiden een zware boodschap om over te brengen, want ook Mandy komt uit een heterorelatie met kinderen.”