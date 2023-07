Jar Jar Binks-acteur (Star Wars) zat flink in de put na kritiek

Star Wars-fans uitten zowel voor als na het uitkomen van de film in 1999 kritiek op het personage van Best. Jar Jar Binks is een Gungan, een ruimtewezen met een Jamaicaans accent afkomstig van de fictieve planeet Naboo. Volgens critici paste het personage niet in het universum en zou het racistisch zijn en alleen zijn toegevoegd om een (onnodig) komische noot aan de films toe te voegen.

„Ik was als kind een enorme Star Wars-fan, dus ik wist niet wat me overkwam”, zegt de acteur over zijn casting in de podcast The Redemption of Jar Jar Binks. Best was voor dat moment actief in een dansgroep. „Ik dacht dat het een grap was.”

Best kwam echter al gauw van een koude kermis thuis na alle kritiek op hem en zijn personage. Het ging zelfs zo ver dat zijn telefoonnummer werd gelekt en hij doodsbedreigingen kreeg. Het deed de acteur bijna besluiten om zichzelf van het leven te beroven, zo bekende hij jaren geleden al eens. „Het was vreselijk”, zegt Best over die donkere periode. „Het was het diepste dieptepunt uit mijn hele leven.”

Praten over zelfmoordgedachten kan 24/7 via 113 of 0800-0113 en de chat op 113.nl.