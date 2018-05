Dochtertje (2) Chantal Bles ernstig ziek

„Chantal en Robert zijn samen met Jada hard aan het vechten voor haar genezing”, citeert Shownieuws uit een verklaring. „De familie heeft een lange weg te gaan, maar zij hopen dat zij in alle rust hun zorg kunnen verlenen en focus kunnen leggen op hun gezin in deze moeilijke periode.”

Chantal is momenteel in verwachting van haar tweede kind. In februari maakte het stel bekend dat ze een jongetje verwachten.