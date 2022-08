Directeur Lowlands: ondanks duurste tickets ooit toch financiële zorgen

„Dit heb ik nog nooit eerder gedaan. Het ticket hebben we 35 euro omhooggedaan, maal die 60.000 bezoekers. Maar dat is niet genoeg gebleken”, aldus Van Eerdenburg. „De winstgevendheid, de normale gezonde bedrijfsvoering zoals we die hebben, staat zwaar onder druk, ja.”

Lowlands is dit jaar van 19 tot en met 21 augustus in Biddinghuizen. Grote namen als Liam Gallagher, Arctic Monkeys en Stromae treden op. De afgelopen twee jaar kon het evenement vanwege de coronacrisis niet doorgaan. Van Eerdenburg stelt dat hij het daardoor af en toe best moeilijk heeft gehad. „Ik ben helemaal geen negatief of pessimistisch of down persoon, maar dat heb ik toen wel echt gevoeld, ja.”