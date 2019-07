Jan Rot: Homotijd was net als roken

„Ik werd toen helemaal gek als ik geen shag had, dat heb ik nu ook niet meer”, stelde Rot. „Ik zag de betovering van de herenliefde opeens niet meer. Mijn interesse hield op. Je kan een heleboel in je leven doen; deze fase duurde lang en ik heb mij uitstekend vermaakt. Maar uiteindelijk was ik rijp voor de ware. En ik zag mijzelf niet oud worden met een man.”

Rot schreef jarenlang columns over zijn wilde jaren in de gayscene. Maar in 2001 trouwde hij met Daan, met wie hij vier kinderen kreeg. De tekstdichter werd bekend met zijn ’hertalingen’ van teksten van onder meer de Beatles, U2, Elton John en de Red Hot Chili Peppers. Ook maakte hij een Nederlandse versie van de Matthäus Passion van Bach.

„Er zijn best veel liedjes waarvan ik denk: eigenlijk is de vertaling nog net iets beter”, stelde Rot in het VPRO-programma. „Veel bekende teksten heeft iemand heel spontaan gemaakt. Maar er zijn ook vaak coupletten die best zwak zijn.” De hertaler heeft leren leven met het feit dat mensen soms kritiek hebben. „De nummers zijn publiek domein, ik mag doen wat ik wil. Sommige mensen luisteren niet en gaan meteen spuwen. Ik maak mijn hertalingen niet voor puristen.”