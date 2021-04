Olcay Gulsen kon Ruud de Wild helpen door stage in ziekenhuis

Ruud maakte in maart bekend darmkanker te hebben gehad en daar ook al behandeld voor te zijn geweest. Toch moest hij opnieuw geopereerd worden. Hoewel hij daarna weer vrij snel naar huis mocht, moest hij nog dezelfde door complicaties weer opgenomen worden. „Opeens hoorde ik hem schreeuwen vanuit de badkamer, dus ik rende naar boven en toen stond Ruud echt in een plas bloed. Een enorme plas bloed”, vertelt Olcay in de Shownieuws Podcast.

Doordat ze heeft meegedaan aan het programma BN’ers in het ziekenhuis wist ze echter meteen hoe te handelen. „Ik denk dat als ik geen stage had gelopen in het ziekenhuis, dat ik compleet in paniek was geraakt, waarschijnlijk half flauw was gevallen en het laatste wat ik bedacht had was dat ik hem op bed moest leggen, dat ’ie rustig adem moest halen, dat ik 112 moest bellen en zijn spullen moest pakken. Die soort van routine heb ik wel in die anderhalve maand geleerd.”

Depressief

Dat neemt echter niet weg dat de afgelopen maanden heel heftig waren. Want waar Ruud het nieuws pas in maart bekendmaakte, kreeg hij zelf al in januari te horen dat hij kanker had. „Het was natuurlijk een shock omdat je altijd van andere mensen hoort dat ze kanker hebben en dat ze ziek zijn of hartklachten hebben. Het voelt altijd zo onwerkelijk dat het bij jezelf zou kunnen gebeuren”, begint ze haar verhaal. Toen het nieuws eenmaal geland was, voelde Olcay zich al snel strijdlustig. Ruud had echter een stuk zwaarder. „Hij stond er best wel depressief in, want hij had zoiets van: dit zou zomaar het einde van mijn leven kunnen betekenen.”

Ze besloten de diagnose voorlopig stil te houden, omdat nog niet duidelijk was of de kanker te behandelen was. „Ruud heeft twee kleine kinderen en een dochter van 18, dus we hadden zoiets van laten we eerst uitzoeken hoe behandelbaar het is en hoe de situatie écht zit voordat we het gaan delen met de buitenwereld. Want als je het deelt met de buitenwereld, moet je ook aan een 9-jarig meisje gaan vertellen dat haar vader heel ziek is. We wilden daar best wel zorgvuldig mee omgaan.”

Toen echter na de eerste operatie bleek dat de kanker verder was uitgezaaid en hij een ’nog zwaardere ingreep’ moest ondergaan waarbij ook een lang revalidatietraject hoorde, besloot Ruud dat het tijd was het nieuws te delen in zijn radioprogramma.