In Nederland geboren babypanda Fan Xing gevolgd voor tv-uitzending

De panda, die in mei werd geboren, is te zien in zijn hermetisch afgesloten kraamhol waar hij zijn moeder Wu Wen nog hard nodig heeft. Het is haar eerste jong dus zij moet erg wennen aan het moederschap. Ook is te zien hoe Fan Xing erg houdt van klimmen en na zes maanden zijn eerste stappen naar buiten maakt.

Reuzenpanda’s Wu Wen en Xing Ya arriveerden in 2017 in het dierenpark in Rhenen. Nederland kreeg de dieren als cadeau te leen van China. In mei werd hun baby geboren. Zijn avonturen in het Ouwehands Dierenpark zijn op tweede kerstdag te zien op NPO 1.