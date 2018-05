Monique gaat geen half jaar op André wachten

In de aflevering die woensdagavond te zien was op SBS6 sprak de volkszanger over zijn relatieproblemen die ontstaan zijn door de werkdruk. „Het botst gewoon”, vertelde André, die heeft besloten om tijdelijk elders te gaan wonen. „We gaan even los van elkaar wonen, ook om de goede vrede te houden. We willen wel lief voor elkaar blijven. We hopen dat we misschien over zes maanden weer bij elkaar komen”, zei de 24-jarige André.

„Ik lees weleens verhalen van mensen die uit elkaar zijn gegaan en na een jaar weer bij elkaar komen en tachtig met elkaar worden. Daarvoor zijn we natuurlijk aan onze kleine begonnen en aan onze relatie. Dat hoop je ook. Alleen nu zit dat er even niet in. Het is een time-out en hopelijk blijft het daarbij.”

’Verschrikkelijk’

De zestien jaar oudere Monique reageerde in de uitzending ook uitgebreid op de relatiecrisis. „De tijd zal het leren. Alleen ik geloof niet in een ultimatum. Dus hij kan wel zeggen ’ik stel er een halfjaar voor’, maar kom op, ik ga niet een halfjaar zitten wachten”, zei Monique, die momenteel alleen woont met hun zoontje André.

„Ik hoop alleen dat die kleine daar verder niet onder gaat lijden”, zegt Monique. „Het is zo’n vrolijk, puur, lief mannetje; Ik vind het verschrikkelijk. Ik ben zelf ook een kind van gescheiden ouders. Ik hoop nog steeds dat André snel ziet waar het echt om draait. En wat de echte wereld is, ik hoop het.”

André noemt het hartverscheurend om zijn anderhalf jaar oude zoontje minder vaak te zien. „Maar dat mag niet de reden zijn om maar door te gaan. We zitten natuurlijk al een tijd te worstelen. Het is elke keer tegen beter weten in geweest. We wisten dat het een keer fout ging lopen.”

Te veel gebeurd

„Ik heb dingen verpest”, erkent André. „En zij heeft natuurlijk ook slechte kanten. Ik vind dit wel lastig hoor, want ze is de liefste vrouw die er is. Ze is de allermooiste en de beste moeder die ik ooit in mijn leven heb gezien. Daar zou ik haar alle credits voor willen geven. Alleen het gaat tussen ons gewoon niet goed.”

„Monique en ik gaan niet lekker, nee. Dat vinden we allebei heel kut. Maar het is nou eenmaal zo. Ik denk dat er te veel is gebeurd. We hebben zoveel meegemaakt in korte tijd. Ik ben ook een beetje verdwaald geraakt in deze wereld. Ik vind mijn werkleven heel erg leuk”, vertelt André over zijn worsteling om een balans te vinden tussen zijn werk en privéleven.

Veel spanning

Monique: „We hebben het afgelopen jaar veel spanning gehad. Ook omdat André heel druk is. Ik merk aan André dat hij die druk niet zo aankan. Ik denk niet dat hij het zo door heeft. Er is sprake van veel spanning, hij is weinig thuis, eigenlijk heeft hij weinig tijd voor het gezin. Dan ga je als vrouw zeuren, tenminste zo wordt dat dan genoemd. Want je wilt toch tijd met elkaar doorbrengen en voor zijn band met het kind is aandacht nodig.”

„De situatie is nu dat André heeft besloten ergens anders te gaan wonen. Ik denk dat het allemaal een beetje te veel geworden is. Zijn agenda is ontzettend volgepropt. Hij heeft nauwelijks tijd voor zichzelf, laat staan voor zijn gezin. Normaal als je die druk niet aankan, neem je een pauze van je werk. Alleen in André’s geval is het onmogelijk om pauze van zijn werk te nemen. En kiest hij ervoor om pauze van zijn gezin te nemen.”

De realityserie is eerder opgenomen. Momenteel zijn André en Monique op vakantie in Mexico.