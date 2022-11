Rolling Stones brengen concertfilm uit

V.l.n.r.: Ronnie Wood, Mick Jagger en Keith Richards. Ⓒ ANP/HH

De Rolling Stones brengen volgend jaar een concertregistratie uit van het optreden dat de Britse band in december 2012 gaf in de Amerikaanse staat New Jersey. De show in de stad Newark ging de boeken in als een van de bekendste van de toenmalige tournee van de groep, omdat diverse bekende artiesten een gastoptreden verzorgden.