Monica Geuze weer gelukkig in de liefde

Wanneer presentator Igmar Felicia vraagt of ze binnenkort haar nieuwe vriend voor wil stellen aan haar dochtertje Zara-Lizzy reageert Monica kort maar krachtig: „Ja.”

Robbert was volop in beeld in de serie, toen ze hem aan haar broer Matthijs voorstelde. De twee hebben elkaar ontmoet via datingapp Raya. Hiervoor was ze samen met voetballer Lars Veldwijk, met wie ze ouders is van Zara-Lizzy. In november maakten ze bekend een punt achter hun relatie te hebben gezet.

Voorlopig zullen er geen nieuwe afleveringen te zien zijn van Like Monica, omdat de opnames momenteel stil liggen door de coronacrisis.