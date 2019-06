Hoe DR. POL toch een GEZIN kreeg

Van dierenarts tot wereldster. Het leven van ’Dr. Pol’ is nogal opmerkelijk te noemen. Ⓒ Hollandse Hoogte

Een open boek is de naar Michigan geëmigreerde Drentse dierenarts JAN POL (76). Dat blijkt wel in de realityserie The Incredible Dr. Pol, die hem wereldberoemd maakte en nu ook in In de voetsporen van Dr. Pol, waarin de veterinair een collega zoekt (te volgen op RTL4). Hij droomde altijd van een groot gezin, een wens die uiteindelijk maar gedeeltelijk vervuld werd.