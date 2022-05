Mary ’Sis’ van Rossem (77) overleden

Sterren

Wilfred Genee: ’Verstandiger om even niks te zeggen over VI’

Wilfred Genee vindt het ’verstandiger om even niks te zeggen’ over het stoppen van het tv-programma Vandaag Inside. Dat zegt de presentator in zijn radioprogramma The Friday Move op BNR. „Het heeft op dit moment niet zo veel zin om in emoties te reageren”, aldus Genee.