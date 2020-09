Mariah Carey ontbloot duister verleden

Achter Mariah’s stralende glimlach schuilt een verleden vol verdriet. Ⓒ Getty Images

Fans kijken er al maanden reikhalzend naar uit en dinsdag was het moment daar: The meaning of Mariah Carey ligt eindelijk in de schappen. De diva wordt beschouwd als een van de meest succesvolle vrouwelijke artiesten aller tijden, maar het pad dat ze daarvoor bewandelde was allesbehalve eenvoudig. In de biografie vertelt ze over haar traumatische opvoeding en tumultueuze privéleven en schroomt daarbij niet enkele schokkende details te delen.