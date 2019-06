Meghan Markle past verlovingsring aan: vond ze hem niet mooi?

In november ging Harry op zijn knieën en gaf zijn aanstaande een gouden ring met een diamant uit Botswana en twee diamanten uit de collectie van prinses Diana. Maar oplettende fans zagen tijdens het persmoment met zoontje Archie en tijdens Trooping the Colours dat de ring er opeens heel anders uit zag.

De gouden band is namelijk vervangen door een veel dunner exemplaar van diamanten. Tijdens hun verlovingsinterview met de BBC zei Harry: „De ring is natuurlijk van goud want dat is wat Meghan het mooiste vindt.” Maar het lijkt erop dat de voormalig Suits-actrice daar zelf toch anders over dacht.

Ⓒ Hollandse Hoogte

Tijdens haar zwangerschap werd ze al enkele malen zonder de ring gespot, het lijkt er dus op dat het sieraad in die tijd bij de juwelier lag om zo de veranderingen door te kunnen voeren.