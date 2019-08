Hierom hoeft Milow geen LSD

„Nee. Grappige vraag”, antwoordt de zanger met een lach. Hoe het zit met andere drugs? „Euh... cannabis is mijn go to en dat is altijd genoeg geweest. Ik heb nooit de goesting gevoeld om iets straffers te proberen, net zoals ik bijvoorbeeld nooit in een casino heb gegokt. Ik ken mezelf: ik ben competitief en kan niet goed doseren.”

Angst voor grenzeloosheid is niet de enige reden dat Milow (38) geen lsd heeft gebruikt. „Ik heb een levendige fantasie, dus ik ben niet per se nieuwsgierig naar hoe die andere middelen zouden voelen. Ik heb het idee dat ik dat al weet.”