’Onwetendheid is mijn bron’

Kati Heck bij haar uitgetelde muze: „Ik hou van absurdisme.” Ⓒ Foto Fred Libochant

De muze ligt uitgeput op de grond, met open mond, de lange tong als een rode loper uitgerold voor het publiek. Welkom in het vreemde universum van Kati Heck, waar niets zeker is en zelfs dat niet. Probeer hier niets te begrijpen, zou het motto van haar expositie Hauruck D’Orange in het Haagse GEM kunnen zijn. Hier kom je om te genieten van goede schilderkunst, absurde filmpjes en aaibare beelden.