Vanavond verrassend terug in zijn eigen HLF8 Johnny de Mol: ’Ik ben er klaar voor én klaar mee!’

Door Evert Santegoeds Kopieer naar clipboard

Bijna negen maanden na zijn laatste optreden in talkshow HLF8 keert Johnny de Mol vanavond weer terug achter zíjn desk. Ⓒ William Rutten

Onverwacht maakt Johnny de Mol (44) vanavond al zijn comeback op tv, in zijn van oorsprong eigen talkshow HLF8. De presentator verdween in april van het scherm om te werken aan zijn dreigende rechtszaak én zichzelf. Maar nu die van de baan is, en hij niet wordt vervolgd, staat niets zijn terugkeer in de weg. Met Privé kijkt Johnny terug op een turbulent jaar, maar nog liever... vooruit!