Pathé toont virtuele show populairste dj’s ter wereld

De virtuele show zal optredens bevatten van onder anderen Afrojack, Armin van Buuren en David Guetta. De sets van de DJ’s zijn op verschillende iconische plekken in Amsterdam opgenomen. Naast de optredens zal ook de populairste dj van 2020 worden benoemd. Bezoekers zijn vrij om een dansje te doen op hun eigen plek.

Normaliter vindt de uitreiking plaats tijdens het Amsterdam Music Festival, het grootste evenement van het Amsterdam Dance Event in de Johan Cruyff Arena. Door de coronacrisis zou het evenement alleen online plaatsvinden, maar door de vertoning in bioscopen kan er nu ook publiek bij zijn.

In de top 10 van de lijst waren vorig jaar veel Nederlandse dj’s terug te vinden, met onder anderen Martin Garrix op de tweede plek en Armin van Buuren op de vierde plek. De awardshow is op zaterdag 7 november te bekijken in alle bioscopen van Pathé en Euroscoop.

De bioscopen zoeken momenteel naar nieuwe manieren om publiek te trekken, omdat veel Hollywood-titels op de lange baan zijn geschoven vanwege de coronacrisis. Zo worden oude klassiekers opnieuw uitgebracht, zoals Lord of the Rings of The Shining, en worden meer events op groot doek vertoond