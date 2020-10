Tournee Tino Martin verplaatst naar 2021

„Door de nieuwe maatregelen rondom het coronavirus is het dit najaar niet mogelijk om de shows te doen zoals dat origineel gepland was. Hierdoor moeten we de tour verplaatsen naar het voorjaar”, schrijft Tino op Instagram.

Oorspronkelijk zou de zanger op 9 en 10 oktober het Scala Theater in de Jaarbeurs Utrecht aandoen, maar dat ging al niet door. Die concerten worden op 22 en 23 januari ingehaald. Verder gaat hij in maart langs bij het Klokgebouw in Eindhoven en doet hij in april Rotterdam Ahoy, Mainstage (Brabanthallen) in Den Bosch en AFAS Live in Amsterdam aan.