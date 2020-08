Lady Gaga gaat muziekprogramma maken

„Ik zat te denken wat ik kon doen voor de gemeenschap en de wereld. Ik ben ontzettend enthousiast over deze show. Het is een kans om iedere week een fantastische mix van muziek te laten horen”, laat Gaga in een statement weten.

Het nieuwe muziekprogramma heet Gaga Radio en is vanaf vrijdag beschikbaar via Apple Music. In de eerste aflevering is producer BloodPop te gast. Met hem maakte Gaga haar laatste album Chromatica. Net als alle andere gasten in het programma maakt BloodPop een exclusieve muziekmix voor Gaga.