’Happy Painting’ met Bob Ross in Gorssel straks.

Wat staat ons in het nieuwe jaar allemaal te wachten? Welke spannende boeken komen er uit? Welke expositie mogen we niet overslaan. Welke band komt eindelijk weer eens naar Nederland en voor welke theatervoorstelling moet je zo snel mogelijk een kaartje kopen. Hier kijken de cultuurexperts van De Telegraaf in ieder geval naar uit.