Mooi gebaar Britt Dekker na overlijden jonge fan

Het dier verblijft sinds deze week in een stal in het Noord-Hollandse Bergen. Britt heeft de fan van haar paardenkanaal drie maanden geleden nog ontmoet. Haar volgers zijn ontroerd door het gebaar. Er wordt zelfs geopperd Britt een lintje te geven, omdat ze ’een mooi hart heeft.’

De presentatrice laat vrijdagavond weten op sociale media: ’Welkom in de @paardenpraattv familie Lizzie. Zoals jullie weten is ons lieve stoere kleine 11-jarige vriendinnetje @pienenlizzie een paar weken geleden overleden. Ze keek alle filmpjes van @paardenpraattv en was zo’n fan. Daarom besloten met haar ouders dat mijn vriendinnen en ik de zorg gaan dragen voor deze knappe lieve pony en voor altijd zorgen dat ze een goed huisje heeft ! En dat doen we natuurlijk met heeeel ons hart. Oh en George is al verliefd...’

Britt is momenteel te zien op tv met haar serie Britts gouwen ouwe, waarvoor ze zich onderdompelde in het bestaan in een bejaardenhuis.