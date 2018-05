André Hazes is ’wilde haren’ kwijt

„Wilde haren eraf”, schrijft André bij een kiekje van zichzelf in een Mexicaanse kapsalon. Zijn ex Monique Westenberg, met wie André ondanks hun relatiebreuk op vakantie is, plaatste een video van de knipbeurt. „Alles eraf, nieuwe start”, zegt de zanger en presentator terwijl zijn lokken op de kapmantel vallen. „Ik kan nu niet meer terug hè?”, zegt hij niet veel later terwijl de tondeuse over zijn hoofd raast.

André, Monique en hun anderhalf jaar oude zoontje André genieten de komende weken van een vakantie. De relatie van André en Monique strandde onlangs na vier jaar. Woensdagavond was in André’s reallifesoap Ik haal alles uit het leven te zien dat de overvolle agenda van de zanger en presentator grote gevolgen heeft voor zijn privéleven.

