Arie Boomsma reageert op column Youp van ’t Hek

Daarin laat hij weten dat hij meestal niet reageert op ’columns en reacties waarin ik besproken word’. Volgens hem mag je ’in dit land gelukkig ook zeggen wat je wil’. Toch hekelt de voormalig EO-presentator in zijn commentaar vooral de vergelijking die Van ’t Hek maakte met de oorlog.

De cabaretier noemde regisseur Norbert ter Hall in zijn column ’een doodenge deugneus eerste klas, die tachtig jaar geleden een bloeiende carrière had kunnen maken bij een zekere partij’. „Samen met onze Arie uiteraard.” Waar Ter Hall op Twitter laconiek reageerde, met ’ik word genoemd’, gaat Arie op deze opmerking los. Hij noemt de vergelijking van Van ’t Hek ’platgetreden’, maar stelt dat het mag om ’mij, en andere mensen die hun mond open trekken als er iemand racistische dingen roept, een NSB’er te noemen’. „Het kan zijn dat de ironie in die opmerking je ontgaat. Een wit, rechts deel van de samenleving dat moeite heeft met minderheden vanwege huidskleur of geaardheid. Witte mensen die wild om zich heen smijten met termen als ‘deuger’ en het Duitse ‘Gutmensch’.”

Boomsma verwijt de cabaretier mensen op die manier de mond te snoeren. „Daarna samen hopen dat mensen met een ongemakkelijke mening voortaan zwijgen uit angst om besproken te worden, overspoeld met woede die in de meeste gevallen eigenlijk ergens anders vandaan komt.” Hij laat weten het er niet bij te laten zitten. „Maar weet je, als iedereen zwijgt uit angst ervan langs te krijgen, verandert er nooit iets. We kunnen die bepaalde periode in onze geschiedenis er nog wel even bijhalen, toen er ook zo gezwegen werd terwijl de minderheden ervan langskregen, maar dat is te makkelijk. En toch reageren vandaag. Makkelijk is meestal niet de juiste weg.”

BN’ers

Edgar Davids applaudisseert voor zijn woorden. Ook BN’ers als Giel Beelen, Carice van Houten en Timor spreken hun respect uit. Volgers zijn echter kritisch en vragen zich af voor wie hij spreekt. Ze vinden zijn verhaal weinig genuanceerd. „Kijk alle typeringen die de revue passeren is not done, daar zijn we het allemaal wel over eens. Maar wanneer jij spreekt over “ witte mensen” en een wit rechts deel van de samenleving is ook niet correct. Er zijn namelijk ook gekleurde mensen die anders is deze discussie staan. Iets genuanceerder...”

Ook wijzen ze hem op zijn eigen gedrag. „Maar waarom moet je dan adverteerdersbellen?” En: „Je hoeft natuurlijk ook niet te zwijgen, maar je kan het ook niet vreemd vinden als dergelijke columns worden geschreven nu. Je moet ook zelf in de spiegel kunnen kijken.”

Ook Giel Beelen krijgt kritiek op zijn steunbetuiging. „De man van het vrije woord. Alles uitgeschreeuwd en uitgesproken op de radio. Overal schijt aan. Nu moraalridder Boomsma “liken”. Wat val je door de mand.”