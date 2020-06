YouTube-sterren: ’Meerdere malen uitgescholden voor @#$%-homo’

Op Instagram doet Rutger zijn verhaal. „Meerdere malen uitgescholden worden voor ^]%#{HOMO in en buiten je eigen supermarkt. In een tijd waarbij iedereen juist probeert op te komen voor elkaar. Voor gelijkheid. Ik ben boos en teleurgesteld. Ik snap er niks meer van. Ik heb alleen nieuws voor je: ik, mijn kusjes én liefde voor Thomas gaan NERGENS heen.”

Ook Thomas staat op sociale media stil bij het incident. Bij een foto waarop hij Rutger kust, schrijft hij: „Al moet ik een miljoen keer uitgescholden worden voor ... homo bij de buurt supermarkt. Ik ben teleurgesteld, maar mijn liefde voor jou is niet te stoppen.”

Onbegrijpelijk

De vloggers krijgen veel steun van hun volgers. Ook singer-songwriter Dotan – die vorig jaar bekendmaakte homoseksueel te zijn – steekt de mannen een hart onder de riem. „Je hebt geen idee wat voor voorbeeld jullie neerzetten hiermee. Zoveel respect voor. Het maakt me ook enorm kwaad dat dit nog steeds gebeurt, maar we moeten er tegen blijven vechten en het is goed dat je mensen hun ogen opent dat Nederland helaas nog niet zo tolerant is als dat we willen denken. Love always wins!”

Schrijfster Heleen van Rooyen zegt er niets van te begrijpen. „Maar één ding is duidelijk: jullie zijn leuker en liever en slimmer. En zij moeten nog veel leren.”

Het stel wordt vaker uitgescholden op straat. Zo schreef hij vorig jaar op Twitter: „Net uitgescholden en bedreigd door een homofoob op straat. Wilde ook nog eens mijn puppy Paco een trap geven. Was denk ik een gerichte actie, want hij riep ’... met je ??$£$!-filmpjes.” Leuk om straks weer met Paco naar buiten te gaan.”

In een aflevering van Bekend & Vermomd ging Jeroen Holtrop twee jaar geleden de straat op met Rutger Vink. Op straat kwamen ze erachter dat lang niet iedereen zijn geaardheid accepteert.