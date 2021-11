Donny Roelvink heeft spijt van wegslijpen tanden: ’Superstom’

„We zijn allemaal mensen, we maken allemaal wel eens fouten. Ook ik ben een mens, en ik maak ook wel eens fouten. Maar je moet ook je fouten toe kunnen geven”, zegt Roelvink in een video in zijn Instagram Stories. „Ik heb destijds, toen ik die behandeling heb gedaan, een fout gemaakt. Ik was heel naïef, heel eigenwijs en heb niet goed m’n research gedaan. Ik dacht: ’ah joh, komt wel goed, laten we het gewoon lekker doen’. Achteraf heb ik daar heel veel spijt van.”

De 23-jarige Roelvink heeft door de behandeling nu allerlei complicaties aan zijn tanden. Volgens hem heeft de tandarts hem ’op het nippertje’ kunnen redden voor het nog erger werd met ’infecties en dat soort dingen’.

Research

„Het enige wat ik nog kan doen is mijn volgers hiervoor behoeden”, vindt Roelvink. „Ik heb veel volgers. Daarmee vergeet ik soms dat ik ook een voorbeeldfunctie heb en ook jonge kijkers heb die dit allemaal zien en tegen die wil ik vooral zeggen: doe altijd je research.” Roelvink raadt mensen die nadenken over het zetten van facings aan om eerst te praten met hun tandarts.

Roelvink zei vorig jaar juli nog in Op1 dat hij de behandeling zo weer zou doen. Een tandarts, die ook aan tafel zat, waarschuwde hem toen dat uiteindelijk 15 procent van zijn tanden afsterft door de ingreep. De realityster moest toegeven dat hij dat niet wist, maar zelfs met die kennis op zak toch het risico had genomen.

Bij het plaatsen van facings wordt een dun schildje van composiet of porselein op een tand of kies gezet. Daarvoor moeten dan eerst de echte tanden deels worden weggeslepen.